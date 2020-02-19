Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс.

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. Под наблюдением медиков остаются около 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Далее следует провинция Гуандун, где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань и Чжэцзян - более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения соответственно.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-