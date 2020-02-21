Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,2 тыс.

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека. Об этом проинформировал сегодня Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, за прошедшие сутки были зафиксированы 118 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 2109 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 889. На территории 31 провинции в настоящее время больны почти 55 тыс. человек, состояние 11,6 тыс. из них оценивается как тяжелое.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй - 115 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 62,4 тыс. случаев заражения. В регионе более 1,4 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.-0-