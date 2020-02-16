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16 февраля 2020, 09:57

Число жертв коронавируса в Китае составило 1665 человек

Фото Синьхуа-БЕЛТА
Фото Синьхуа-БЕЛТА
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Число заразившихся коронавирусом на борту круизного судна в Японии достигло 355 человек
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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 1,6 тыс., выздоровели 9419 тыс. Количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ведомство 15 февраля проинформировало о более 66,4 тыс. инфицированных, 1523 жертвах и 8096 выздоровевших.

Согласно последним официальным данным под наблюдением медиков в стране остаются свыше 158 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся более 11,2 тыс. пациентов. В Китае также насчитываются более 8,2 тыс. человек с подозрением на вирус, которые размещены на карантин.-0-

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