Число жертв коронавируса в Китае составило 1665 человек

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 1,6 тыс., выздоровели 9419 тыс. Количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ведомство 15 февраля проинформировало о более 66,4 тыс. инфицированных, 1523 жертвах и 8096 выздоровевших.

Согласно последним официальным данным под наблюдением медиков в стране остаются свыше 158 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся более 11,2 тыс. пациентов. В Китае также насчитываются более 8,2 тыс. человек с подозрением на вирус, которые размещены на карантин.-0-