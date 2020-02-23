Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442, новых заражений все меньше

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2442, выздоровели 22 888 человек. Такое сообщение Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР приводит ТАСС.

За сутки были зафиксированы 97 смертей, 2230 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 76 936 человек.

Больше всего жертв опасного заболевания за последние сутки зарегистрировано в провинции Хубэй (именно здесь в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса) - 96 случаев. При этом 1742 пациента выздоровели и были выписаны 22 февраля.

Власти 21 провинции, автономного района и города центрального подчинения Китая сообщили о нулевом за минувшие сутки приросте заболевших. Кроме того, согласно данным число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания пятый день подряд превышает количество новых случаев заражения.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая соседнюю Россию.

Сегодня агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщило о новом случае смерти от короновируса. Жертвой стал 57-летний пациент госпиталя в городе Чхондо. Кстати, большинство заболевших зафиксировано среди прихожан религиозной организации и близлежащего госпиталя в городе Тэгу. Нулевым пациентом здесь была 61-летняя прихожанка, которая после заражения продолжала вести активный образ жизни - пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах. В целом по стране зафиксировано 556 случаев заражения коронавирусом нового типа.-0-