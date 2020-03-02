Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42. Более 44,4 тыс. человек выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели около 33,7 тыс. пациентов.

В Республике Корея число случаев заражения увеличилось на 476, достигнув 4212. Количество умерших выросло на четыре, составив 22 человека. Большинство случаев заболевания зафиксировано в городе Тэгу (377 новых случаев) и соседней провинции Кенсан-Пукто (68 новых).

Из-за опасений проникновения коронавируса нового типа в общей сложности 93 страны в той или иной мере ограничили въезд из Республики Корея.-0-