Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

За последние сутки были зафиксированы 150 смертей, 1846 человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае выросло на 409 и составило 77150 человек.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки - 149 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 131 - в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается 64287 случаев заражения. 23 февраля из медучреждений были выписаны более 1,4 тыс. человек.

Вместе с тем, как сообщает РБК, четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом. Провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси - с первого до второго. Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонинь.-0-