Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло во вторник 1 000 555 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек. Выздоровели 23 056 480 заразившихся.

Наибольшее число жертв - 205 024 человека - зафиксировано в США, где общее число заразившихся достигло 7 147 241. На втором месте по числу жертв находится Бразилия (141 741 умерший, 4 745 464 случая заражения), на третьем - Индия (95 542 смерти и 6 074 702 случая инфицирования). Далее следуют Мексика с 76 430 смертями и 730 317 случаями заражения и Великобритания (42 090 умерших и 441 565 заразившихся).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 159 573 случая заражения, выздоровели 945 920 человек, умерли 20 385 пациентов.-0-