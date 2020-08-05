Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в мире достигло 700 647. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран, информирует ТАСС.

Наибольшее число смертей приходится на США - более 156,7 тыс., Бразилию - более 95,8 тыс. и Мексику - более 48,8 тыс.

Коронавирус был выявлен у более чем 18,4 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (4 770 273) выявлено в США. Далее следуют Бразилия (2 801 921), Индия (1 855 921) и Россия (861 423).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.-0-