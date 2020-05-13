Число жертв коронавируса в США к августу может достичь 147 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может достичь 147 тыс. человек к 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью в эфире телекомпании CNN директора Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктора Кристофера Мурри.

В своем выступлении эксперт изложил модель развития ситуации с коронавирусом в США, скорректированную с учетом постепенной отмены эпидемиологических мер в различных штатах. "Мы спешим смягчить социальное дистанцирование. Люди воспринимают это определенным образом и выходят на улицу. Я считаю, что показатели заражения и летальных исходов будут возрастать, если люди не начнут вести себя осторожнее и носить маски, если мы не будем наращивать возможности проведения тестов, выявления и изоляции источников", - отметил Кристофер Мурри.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 82 246 человек.-0-