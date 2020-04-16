Число жертв коронавируса в США превысило 30 тыс.

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, достигло 15 апреля 30 826 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По данным специалистов университета, в стране зарегистрировано 637 716 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в США излечились от вируса 52 619 человек. 10 899 летальных случаев приходятся на Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп на брифинге 15 апреля в Белом доме заявил, что страна на общенациональном уровне прошла пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Он также отметил, что санитарные ограничения по недопущению распространения вируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 штатах из 50. "Я бы сказал, что у нас по меньшей мере 20 штатов, но в действительности 29, находящихся в чрезвычайно хорошей форме. Считаю, что за некоторыми исключениями у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде", - сказал президент.

Дональд Трамп сообщил, что в четверг федеральное правительство представит губернаторам штатов свои рекомендации относительно отмены санитарных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, а также возобновления полноценной экономической деятельности. При этом Трамп подтвердил, что по крайней мере на части территории США ограничения будут сняты, по всей видимости, еще до 1 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.-0-