Число жертв коронавируса в США вырастет, если оперативно не отменить ограничения - Трамп

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса COVID-19 в США увеличится, если оперативно не отменить различные санитарные ограничения, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, сообщает БЕЛТА.

"Я уже говорил, что лечение не должно быть хуже самой проблемы. С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации. Мы должны перевести страну на рабочий режим", - сказал Дональд Трамп.

Он обратил внимание, что тысячи и тысячи людей в год умирают от гриппа, однако из-за этого не принимаются решения останавливать экономику страны.

Американский лидер считает, что введенные из-за коронавируса ограничения на работу американского частного сектора нужно снять к Пасхе 12 апреля.

Дональд Трамп также опроверг теории, что предприятия США смогут простаивать несколько месяцев. "Так поступать нельзя, иначе можно разрушить всю страну", - отметил он.-0-