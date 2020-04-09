Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тыс.

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса 9 апреля во Франции превысило 12 тыс. Об этом сообщил французский телеканал France 24 со ссылкой на официальных представителей здравоохранения страны.

Глава Управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон заявил, что в больницах по всей Франции в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находится 7 062 человека, что на 82% меньше, чем днем ​​ранее.

Он также отметил, что общее число смертельных случаев от Covid-19, тем не менее, возросло до 12 210. В связи с этим Жером Саломон призвал французов продолжать соблюдать введенные в стране ограничения.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение граждан по улицам. Он был введен на срок до 15 апреля, но, скорее всего, будет продлен.-0-