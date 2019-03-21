Число жертв крушения парома в Ираке превысило 90

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек. Об этом сообщил 21 марта телеканал
По данным телеканала
Премьер-министр Адель Абдель Махди приказал оперативно провести расследование крушения.
По предварительной версии, причиной стал перегруз парома почти в три раза. По информации арабских телеканалов, на борту находились от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров. Большое количество погибших может объясняться тем, что большинство жертв – дети, которые не умели плавать. Причиной могло стать и сильное течение.-0-
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