Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 71

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке возросло до 71 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlSumaria.

В числе погибших - женщины, мужчины и дети. Удалось спасти 55 человек, из них 19 детей.

По предварительной версии, к трагедии привел перегруз плавучего средства почти в три раза. На борту могли находиться от 170 до 250 человек, в то время как паром способен выдержать 75 пассажиров. Такое количество погибших может быть связано с тем, что большинство не умели плавать. Также могло повлиять сильное течение реки.-0-