Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 11

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли 9 сентября в результате природного пожара в Калифорнии в США. Общее число жертв стихийного бедствия увеличилось до 11, сообщает Associated Press.

Сотни, если не тысячи, домов и других зданий повреждены или полностью разрушены масштабным пожаром к северо-востоку от Сан-Франциско, заявили представители пожарных на вечерней пресс-конференции 9 сентября.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что общая площадь пожаров в штате возросла примерно до 930,7 тыс. га. Этот показатель стал самым высоким в истории Калифорнии. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. га. Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, превышает 7,6 тыс.

Из-за массивных клубов дыма, вызванных лесными пожарами, в штате Калифорния на протяжении 25 дней подряд выпускают предупреждение о плохом качестве воздуха в районе залива Сан-Франциско. Жители населенных пунктов на севере штата Калифорния делятся в социальных сетях фотографиями, на которых запечатлено красное зарево лесных пожаров. По их словам, они никогда не наблюдали таких апокалиптических пейзажей.

Снимки с американских спутников, опубликованные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), свидетельствуют, что дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье США. Общая площадь лесных пожаров в стране составляет, по последним данным, 1,375 млн га. Помимо Калифорнии, крупные возгорания зафиксированы в штатах Орегон, Айдахо и Вашингтон. Эксперты утверждают, что причиной столь масштабной природной катастрофы является изменение климата.-0-

Фото Associated Press

Почти 100 крупных пожаров полыхают в трех штатах США Специалисты зафиксировали возникновение 17 новых крупных пожаров в трех штатах на западном побережье страны. Это доводит общее число крупных пожаров до 96, говорится в сообщении.