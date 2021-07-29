Число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до четырех

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

В результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число пострадавших в результате лесных пожаров составляет 183.-0-