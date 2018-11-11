Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в восточной провинции Северное Киву и северо-восточной Итури в Демократической Республике Конго с конца июля текущего года превысило 200 человек. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения африканской страны в Twitter.

"По данным на 10 ноября, всего с конца июля зафиксировано 326 случаев заражения Эболой, из них 291 уже подтверждены, 35 считаются вероятными", - отметили в минздраве. За последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заболевания и три случая смерти. Общее число умерших составило 201 человек, при этом у 166 из них наличие вируса подтверждено лабораторными анализами. Выздоровели 98 заболевших, 47 случаев с подозрениями на Эболу в данный момент расследуются. С 8 августа в стране вакцинацию прошли свыше 28,3 тыс. человек.

Как информирует Всемирная организация здравоохранения, за 4 месяца после объявления болезни был достигнут заметный прогресс по всем аспектам реагирования на вирус, впереди - организация контроля интенсивной передачи вируса в городе Бени и возникающих горячих точках в деревнях вокруг Бени, а также в Бутембо (города в провинции Северное Киву). Риск распространения вируса на национальном и региональном уровне ВОЗ оценила как очень высокий, в то же время глобальный риск низок.

Нынешняя вспышка заболеваемости в Конго уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе города Мангина (Северное Киву). Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о Эболе, о чем 1 августа власти страны сообщили ВОЗ, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. В ходе эпидемий Эболы отмечалась летальность от 25% до 90%.

Вирус передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.-0-