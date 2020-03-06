Число жертв нападения в Кабуле возросло до 29

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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате нападения на участников церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в столице Афганистана увеличилось до 29. Еще 61 человек получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News. Ранее сообщалось о 27 погибших и 29 раненых. Атака террористов в Кабуле: 27 человек погибли, 29 ранены В столице Афганистана боевики открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. Стрельба началась во время выступления бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили. На церемонии присутствовали видные политические деятели страны, в том числе премьер-министр Абдулла Абдулла. Отмечается, что премьер не пострадал. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе радикальных группировок.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!