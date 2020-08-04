Число жертв наводнений и оползней в Республике Корея увеличилось до 12

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Республике Корея, составило за четыре дня 12 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести, семь получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

В число погибших входят один житель Сеула, семь жителей провинции Кенгидо и четыре жителя провинции Чхунчхон-Пукто.

В стране повреждены более 600 жилых домов, затоплены свыше 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, эвакуированы более 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось о шести погибших и восьми пропавших без вести.

Власти Республики Корея 2 августа объявили в стране самый высокий - третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. По распоряжению администрации Сеула закрыто движение по некоторым шоссе и мостам из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган, аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.-0-