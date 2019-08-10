Число жертв наводнений на юге Индии увеличилось до 95 человек

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 95 человек погибли от наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра на юге Индии, сотни тысяч человек эвакуированы. Такие данные представлены властями страны, сообщает агентство Reuters .

В некоторых районах штата Керала объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Закрыт международный аэропорт Кочин.

По сведениям правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни не прекратятся еще как минимум четыре дня. Государство планирует открыть ворота плотины Банасура-Сагар в районе Вайанад, чтобы управлять уровнем воды и избежать серьезных разрушений.

В прошлом году в Керале произошло одно из самых сильных наводнений за последние сто лет: более 200 человек погибли и более 5 млн жителей пострадали.-0-