Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 160

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за наводнений в Афганистане увеличилось до 160, еще не менее 250 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По имеющейся информации, наводнения затронули порядка 10 афганских провинций, наибольший урон стихия причинила провинции Парван, в которой погибли 116 и пострадали 130 человек.

До этого сообщалось о 151 погибшем и более чем 200 пострадавших. Наводнения были вызваны сильными ливнями, прошедшими в Афганистане в течение этой недели.-0-