Число жертв наводнений в Иране возросло до 42 человек

1 апреля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране число жертв наводнений, вызванных ливнями, возросло до 42 человек.
Кроме того, 31 марта из-за наводнения Иранские авиакомпании были вынуждены отменить авиарейсы, а в провинции Хузестан был объявлен режим ЧП.
Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан отметил, что власти работают круглосуточно, чтобы контролировать паводковые воды и минимизировать возможный ущерб.
Ранее сообщалось о 17 погибших и 74 пострадавших. Наводнения, которые обрушились на северные и южные провинции Ирана, начались 21 марта.-0-
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