Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 57, еще 76 человек пропали без вести, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. В субботу сообщалось о 55 погибших и 284 пострадавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, сообщают РИА НОВОСТИ.
"В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 - в Синопе", - сказал Сойлу журналистам.
По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, 454 здания сильно повреждены или разрушены от наводнения и селей.
Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез отметил, что сразу после стихийного бедствия без электричества остались 38 тыс. домов в 395 населенных пунктах, на сегодняшний день эти цифры упали до 8,8 тыс. и менее 100.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тыс. человек. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.-0-
"В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 - в Синопе", - сказал Сойлу журналистам.
По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, 454 здания сильно повреждены или разрушены от наводнения и селей.
Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез отметил, что сразу после стихийного бедствия без электричества остались 38 тыс. домов в 395 населенных пунктах, на сегодняшний день эти цифры упали до 8,8 тыс. и менее 100.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тыс. человек. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.-0-