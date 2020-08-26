Число жертв наводнения в Афганистане возросло до 45

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 45 человек погибли и более 80 получили ранения в результате наводнения, произошедшего в ночь на 26 августа в провинции Парван (центральная часть Афганистана). Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

По словам местных властей, большинство погибших - женщины и дети.

В департаменте общественного здравоохранения Парвана уточнили, что все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии и переведены в Кабул для лечения.

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил Министерству по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам помочь пострадавшим от наводнения в Парване, говорится в заявлении президентского дворца.

Ранее сообщалось, что в Чарикаре, столице провинции Парван, из-за наводнения разрушены десятки домов, затоплены сотни автомобилей. Из-за подтопления дорог команды спасателей пока не могут попасть в пострадавший регион и оказать необходимую помощь местным жителям.-0-