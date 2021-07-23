Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 37

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в Бельгии увеличилось до 37, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщает информационное агентство DPA.

Как сообщает ТАСС, правительственный кризисный центр в Бельгии распространил в пятницу предупреждение, что в стране 24-25 июля ожидаются сильные осадки, что может привести к подтоплениям на юге страны. В заявлении центра подчеркивается, что угроза подтоплений вызвана разрушением инфраструктуры и водоводов, а также засорением русел рек на юге после мощного наводнения 14-16 июля.

"На юге ожидаются грозы, однако осадки будут менее интенсивными, чем ливневые дожди, вызвавшие наводнения 14 и 15 июля. Учитывая состояние водных артерий после удара стихии, существует некоторый риск подтопления отдельных районов", - говорится в документе.-0-