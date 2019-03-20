Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 104

20 марта, Джаяпура /БЕЛТА - Антара/. Число жертв наводнения, вызванного ливнями в индонезийской провинции Папуа, возросло до 104.

Из пострадавшего региона 8 тыс. 773 человека были эвакуированы и размещены в 18 лагерях. Сотни человек числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что число погибших может возрасти, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ливневые дожди в Индонезии начались 16 марта вблизи Джаяпуры - административного центра Папуа. Ранее было известно о 79 погибших.-0-