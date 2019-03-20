Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 104

20 марта, Джаяпура /БЕЛТА - Антара/. Число жертв наводнения, вызванного ливнями в индонезийской провинции Папуа, возросло до 104.
Из пострадавшего региона 8 тыс. 773 человека были эвакуированы и размещены в 18 лагерях. Сотни человек числятся пропавшими без вести.
Сообщается, что число погибших может возрасти, поисково-спасательные работы продолжаются.
Ливневые дожди в Индонезии начались 16 марта вблизи Джаяпуры - административного центра Папуа. Ранее было известно о 79 погибших.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.388 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.103 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.271 BYN
|3.285 BYN