Число жертв наводнения в Иране возросло до 17

25 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Число жертв наводнения в иранском Ширазе возросло до 17, пострадали 74 человек. Об этом сообщил глава МЧС страны Пирхоссейн Куливанд.

В пострадавшие районы были направлены силы армии страны для оказания помощи.

Ранее сообщалось о 11 погибших и 35 пострадавших.

Наводнения, которые обрушились на ряд северных и южных провинций Ирана, начались 21 марта.-0-