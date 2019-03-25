Число жертв наводнения в Иране возросло до 17

25 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Число жертв наводнения в иранском Ширазе возросло до 17, пострадали 74 человек. Об этом сообщил глава МЧС страны Пирхоссейн Куливанд.
В пострадавшие районы были направлены силы армии страны для оказания помощи.
Ранее сообщалось о 11 погибших и 35 пострадавших.
Наводнения, которые обрушились на ряд северных и южных провинций Ирана, начались 21 марта.-0-
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