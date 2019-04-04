4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнения в Иране возросло до 70 человек, четыре человека пропали без вести, еще 768 человек пострадали. Об этом 4 апреля сообщает Anadolu.
"Жертвами в результате проливных дождей, селей и наводнений в Иране стали 70 человек. Из них в провинции Фарс погибли 23 человека, в Лурестане - 14, Гюлистане - 8 и т. д.", - доложил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир-Хусейн Коливенд.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнений в Иране составило
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