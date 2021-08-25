Число жертв наводнения в Венесуэле возросло до 17

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек погибли в результате наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Рамона Гевару.





Гевара сообщил, что водной стихией были уничтожены промышленные здания, более 1,2 тысячи домов серьезно повреждены. Имеются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

По данным губернатора, среди погибших числятся двое несовершеннолетних лиц. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести.Ливни прошли и в других регионах страны, включая столицу. Во вторник президент страны Николас Мадуро сообщил, что приказал привлечь военных к борьбе с последствиями разгула стихии.-0-