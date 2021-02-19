Число жертв непогоды в США увеличилось до 34

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Число жертв аномальных холодов и непогоды в США возросло до 34, сообщает телеканал СBS.

Сильные холода охватили США, в некоторых регионах страны побиты температурные рекорды столетней давности

Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Техас, где жертвами непогоды стали 20 человек. Из-за снежной бури в штате более 325 тыс. жителей остаются без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что 13 млн жителей Техаса, что составляет половину населения штата, лишены доступа к чистой проточной воде.

Плохо обстоят дела и в штате Оклахома, где президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение в связи с самым длительным периодом отрицательных температур за всю историю наблюдений.-0-