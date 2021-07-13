Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до восьми человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Цзянсу возросло до восьми человек, еще девять считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте администрации города Сучжоу (провинция Цзянсу) в мессенджере WeChat, сообщает ТАСС.

Обрушение части гостиницы произошло 12 июля в одном из районов Сучжоу. Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пропавших без вести. Согласно последним официальным данным, на момент обрушения в здании находились 23 человека. К утру вторника спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 14 человек. Восемь из них скончались, пятеро проходят лечение в больнице, еще один не пострадал.

На месте ЧП продолжают работать спасатели, которые пытаются обнаружить под завалами еще девятерых человек, считающихся пока пропавшими без вести. В спасательной операции принимают участие свыше 650 человек.-0-