Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения двухэтажного отеля "Цзюйсянь" в провинции Шаньси на севере КНР возросло до пяти, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал сообщал о двух погибших и по меньшей мере 10 людях, находящихся под завалами. По последним данным, в результате обрушения отеля под завалами оказались 37 человек. Спасателям удалось обнаружить 33, из которых пятеро погибли, еще один пострадал.

В поисково-спасательных работах задействованы более 700 человек.

Как сообщалось, обрушение отеля произошло сегодня. Причина пока не установлена. Ведется следствие.-0-

Два человека погибли при обрушении отеля в Китае Прибывшие спасательные подразделения извлекли из-под завалов 23 человека, двое из которых были мертвы.