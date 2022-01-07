Число жертв обрушения столовой в Чунцине возросло до девяти

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения здания столовой в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 20 человек, из них девять погибли.

Инцидент произошел в пятницу в городском районе Улун. Как сообщило Центральное телевидение Китая, предположительно, причиной обрушения здания, где расположена столовая, стали утечка и взрыв газа. Телеканал также передавал, что под завалами оказалось не менее 20 человек.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.-0-