Число жертв обрушения цеха на Норильской обогатительной фабрике возросло до трех

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики (Красноярский край, Россия), погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Два человека, которые пока находятся под завалами, погибли. Их пытаются извлечь", - сказал источник.

"Авария на Норильской обогатительной фабрике, входящей в структуру "Норникеля", показывает, что усилий по предотвращению таких инцидентов недостаточно. Поэтому "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах", - сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин.

Площадь обрушения составила 1 тыс. кв.м. Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Происшествие на Норильской обогатительной фабрике случилось в ночь на 20 февраля. В результате катастрофы частично обрушилась галерея дробильного цеха. В момент ЧП в помещении находились восемь человек, четверых из них извлекли. Двое выбрались сами. Один из пострадавших позже умер в машине скорой помощи. Еще пятеро госпитализированы. Два человека оставались под завалами.-0-