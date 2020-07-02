Число жертв оползня в Мьянме возросло до 113

Фото из Twitter-аккаунта Myanmar Fire Services Department
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 113 человек погибли из-за схода оползня на нефритовой шахте на севере Мьянмы, сообщает газета Arab News.
"Всего было найдено 113 тел", - говорится в сообщении пожарной службы Мьянмы.
Ранее местные власти сообщали о 50 погибших.
По данным спасательных служб, трагедия на шахте в поселке Факант штата Качин произошла около 8.00 по местному времени. Причиной оползня стали сильные дожди.
Под завалами в шахте могут еще находиться люди. Однако поисково-спасательная операция приостановлена из-за проливных дождей.
Мощный оползень произошел в регионе в ноябре 2015 года, тогда погибли по меньшей мере 116 шахтеров.-0-