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23 мая 2021, 23:36

Число жертв падения кабины фуникулера в Италии возросло до 14

Фото Reuters
Фото Reuters

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 возросло число жертв крушения фуникулера на севере Италии. Стало известно о гибели ребенка в одной из больниц Турина. Сейчас врачи борются за жизнь еще одного малыша, передает телеканал МИР 24.

Трагедия произошла на канатной дороге, соединяющей живописные места: город Стреза на берегу озера и альпийскую гору Моттароне. Кабина рухнула, не доехав сотни метров до вершины. Главная версия происшествия – оборвался трос.

ЧП случилось на высоком склоне, в лесистой местности, и спасателям было сложно добраться до пострадавших. Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги.-0-

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Италия происшествия
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