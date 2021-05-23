Число жертв падения кабины фуникулера в Италии возросло до 14

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 возросло число жертв крушения фуникулера на севере Италии. Стало известно о гибели ребенка в одной из больниц Турина. Сейчас врачи борются за жизнь еще одного малыша, передает телеканал МИР 24.
Трагедия произошла на канатной дороге, соединяющей живописные места: город Стреза на берегу озера и альпийскую гору Моттароне. Кабина рухнула, не доехав сотни метров до вершины. Главная версия происшествия – оборвался трос.
ЧП случилось на высоком склоне, в лесистой местности, и спасателям было сложно добраться до пострадавших. Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги.-0-