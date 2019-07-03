Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 20

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По последним данным, погибли 20 человек, среди них один ребенок. 15 пропали без вести, сообщает ТАСС.

За медицинской помощью обратилось 1415 человек, в том числе 116 детей. Оказана амбулаторная помощь 1194 пострадавшим, из них 75 - дети. Госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок, основной диагноз - переохлаждение.

Из зоны бедствия эвакуированы 2,5 тыс. человек; 730 человек, в том числе 262 ребенка, находятся в 15 пунктах временного размещения.

Как сообщалось ранее, c 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. По состоянию на 2 июля в 42 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают около 9 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей. Подтоплены восемь социально значимых объектов и более 4 тыс. приусадебных участков. Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. Ущерб от паводка дорогам региона оценивается примерно в 800 млн российских рублей, сельскому хозяйству - в 300 млн российских рублей. В пострадавших от паводка районах работают более 210 спасателей.-0-