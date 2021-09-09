Число жертв пожара в больнице Северной Македонии возросло до 14

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово Северной Македонии возросло до 14, еще 12 человек пострадали. Об этом сообщает северомакедонский телеканал Alsat-M.

Отмечается, что правительство Северной Македонии приняло решение объявить трехдневный траур в стране в связи с гибелью 14 человек при пожаре в больнице. Министр здравоохранения страны Венко Филипче на своей странице в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что пожар возник поздно вечером 8 сентября в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово Северной Македонии. Пожарным спустя 2 часа удалось потушить пламя.

В Тетово немедленно прибыли премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, министр здравоохранения Венко Филипче, министр внутренних дел Оливер Спасовски и другие представители правительства.

Известно, что причиной пожара стал взрыв, его причины устанавливаются.-0-