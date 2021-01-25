Число жертв пожара в доме престарелых в Харькове возросло до 16

Фото ГСЧС Украины
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 16 человек, сообщает украинская газета "Сегодня".
Ранее сообщалось о гибели 15 человек и 11 пострадавших. Еще один человек скончался в больнице.
Пожар в доме престарелых произошел 21 января. Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту пожара, задержаны четыре человека. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. 23 января в Украине был объявлен траур.-0-
В Харькове арестовали руководителей сгоревшего дома престарелых