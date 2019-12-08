Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела еще двух жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Такая информация размещена на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Лукашенко направил соболезнование Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе "В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в соболезновании.

Тела девятой и десятой жертв обнаружены сегодня утром во время разбора завалов. Вчера были найдены тела еще трех жертв происшествия. Кроме того, в больнице от полученных травм умер спасатель, участвовавший в тушении пожара.

Всего, по данным спасателей, в пожаре пострадали 30 человек. На сегодняшний день в больницах города находятся 9 человек. Пожар в историческом здании, где располагается колледж, произошел 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим.-0-