Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае России увеличилось до трех. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, сообщает ТАСС.

"Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик", - сказал представитель пресс-службы. Ранее сообщалось о девочке, которая погибла сразу при пожаре, а также о трех детях, находящихся в реанимации в состоянии комы с обширными ожогами. Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пяти пострадавшим (все взрослые).

В связи с трагедией в Хабаровском крае будет объявлен траур, сообщили местные власти.

Стало известно о задержании по делу о пожаре директора детского палаточного лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова. Уголовное дело о пожаре передадут для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал установить круг виновных лиц и причины, способствовавшие совершению преступления.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что контролирующие органы регулярно проводили проверки в палаточном лагере. При проверке в конце мая палаток на территории лагеря "Холдоми" не было, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев. При этом размещение предполагало проживание в стационарных помещениях. По словам представителей лагеря, проверка прошла 31 мая, а 12 июля состоялись учения, на которых в том числе отрабатывалась эвакуация из лагеря.

Сообщение о пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае поступило 23 июля в 02.33 по местному времени. Возгорание было полностью ликвидировано спустя два часа. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в одном из обогревателей могла быть неисправность, приведшая к пожару. В правоохранительных органах сообщили, что персонал пытался сам потушить пожар, поэтому пожарных вызвали поздно.-0-