Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 70 человек

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв пожара в американском округе Бьютт, расположенном на севере штата Калифорния, возросло до 71 человека, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

При этом общее число погибших от стихийного бедствия составило 74. Еще три человека погибли в результате другого пожара на юге штата.

Кроме того, более 1 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Однако местные власти отмечают, что эти сведения могут быть неточными, так как в них могут дублироваться люди с одинаковыми именами и фамилиями.

Пожар на севере Калифорнии признан самым разрушительным в истории штата. Его площадь составляет более 566 кв.км, возгорание локализовано на 40%.

В нескольких округах Калифорнии введены режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства для борьбы со стихией.-0-