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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 48

В мире 14.11.2018 | 07:48
Фото Getty Images
Фото Getty Images

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв природных пожаров в американском округе Бьютт на севере Калифорнии увеличилось до 48 человек, сообщает американский телеканал KSBY со ссылкой на шерифа округа Кори Хонеа.

Ранее сообщалось о 44 погибших. Судьба около 200 человек остается неизвестной. Из зоны стихийного бедствия эвакуированы около 52 тыс. человек.

По данным телеканала, пожар локализован на 35%. Он уничтожил более 8,8 тыс. сооружений, из которых 7,6 тыс. - жилые дома. С огнем сражаются более 5,6 тыс. пожарных, задействованы сотни единиц спецтехники, а также вертолеты, бульдозеры и автоцистерны для перевозки воды.

Пожар, которому присвоено название "Кэмп", стал самым разрушительным в истории Калифорнии.-0-

Калифорния из-за пожаров объявлена зоной стихийного бедствияКалифорния из-за пожаров объявлена зоной стихийного бедствия
Президент США дал одобрение на ускоренный запрос об объявлении режима стихийного бедствия для штата Калифорния. Он объяснил это необходимостью оперативно отреагировать на ситуацию в этом регионе.

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Теги
пожар, смерть, стихийное бедствие, США
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