Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 48

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв природных пожаров в американском округе Бьютт на севере Калифорнии увеличилось до 48 человек, сообщает американский телеканал KSBY со ссылкой на шерифа округа Кори Хонеа.
Ранее сообщалось о 44 погибших. Судьба около 200 человек остается неизвестной. Из зоны стихийного бедствия эвакуированы около 52 тыс. человек.
По данным телеканала, пожар локализован на 35%. Он уничтожил более 8,8 тыс. сооружений, из которых 7,6 тыс. - жилые дома. С огнем сражаются более 5,6 тыс. пожарных, задействованы сотни единиц спецтехники, а также вертолеты, бульдозеры и автоцистерны для перевозки воды.
Пожар, которому присвоено название "Кэмп", стал самым разрушительным в истории Калифорнии.-0-
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