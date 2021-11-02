Число жертв при обрушении небоскреба в Нигерии выросло до 15

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв обрушения 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до 15 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы, пишет ТАСС.

"Мы обнаружили и другие тела. Число погибших в настоящее время составляет 15, девять человек были извлечены живыми", - сообщил представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Фаринлойе.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса обрушилось 21-этажное здание, находившееся в фазе строительства. О том, сколько человек работало на стройке в момент обрушения, точно неизвестно. По данным электронного издания, очевидцы утверждали, что под завалами могли оказаться не менее 50 человек.

По некоторым сообщениям, рухнувшее здание на несколько этажей превышало запланированную высоту. Местные власти ведут расследование причин аварии.-0-