Число жертв при подтоплениях в Краснодарском крае увеличилось до четырех - погиб еще один ребенок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснодарском крае при подтоплениях погиб еще один ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края при подтоплениях погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний. СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. В прокуратуре региона проверяли информацию о гибели еще двоих человек.

"Девочку нашли погибшей, водителя КамАЗа унесло течением, его поиски продолжаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.-0-