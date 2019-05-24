Число жертв при пожаре в Индии выросло до 20

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв пожара в коммерческом здании в городе Сурат в штате Гуджарат выросло до 20 человек. Большинство погибших - подростки в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает телеканал
Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. В здании не было пожарной лестницы, поэтому люди прыгали из окон.
Причины инцидента устанавливаются. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.-0-
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