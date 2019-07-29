29 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Число жертв при сходе оползня на юго-западе Китая возросло до 38 человек, еще 13 пропали без вести, сообщили местные власти.
По данным аварийно-спасательного ведомства, на месте бедствия по состоянию на утро 29 июля обнаружено 49 человек, 11 из них были доставлены в больницу.
Работы по ликвидации последствий продолжаются. Многочисленные спасательные команды и эксперты работают на месте происшествия, разыскивая пропавших людей. Работники санитарного контроля проводят дезинфекцию на пострадавших территориях.
Как сообщалось, первый инцидент произошел во вторник в 16.00, когда оползень обрушился на строительную площадку в уезде Хэчжан. Второй оползень обрушился в 21.20 на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, под завалами оказался 21 дом.-0-
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