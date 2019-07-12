Число жертв при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21

12 июля, Минск /БЕЛТА - APP/. Число жертв при столкновении пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана возросло до 21, еще 89 пострадавших.

Инцидент произошел вчера в городе Рахимъяр-Хан. Пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный состав, с рельсов сошли четыре вагона.

Ранее было известно о девяти погибших и 67 раненых в результате аварии.-0-