Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган). Об этом сообщает ТАСС.
Четвертый человек умер в результате полученных при стрельбе ранений. 17-летний ученик средней школы Оксфорда.
Во вторник в местной полиции сообщили, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления.-0-
Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в США