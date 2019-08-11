Число жертв при взрыве бензовоза в Танзании выросло до 68

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв при взрыве бензовоза в городе Морогоро в Танзании выросло до 68, пострадали еще по меньшей мере 72 человека, сообщает местная газета The Citizen .

Ранее озвучивалась информация о 60 погибших и 70 получивших ранения.

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек Бензовоз перевернулся и загорелся. Многие люди погибли в то время, когда пытались собрать вытекавшее из цистерны топливо. Большинство сгорело до неузнаваемости.

Перед взрывом из перевернувшегося бензовоза вылилось топливо. По предварительной информации, один из находившихся вблизи мужчин закурил сигарету, из-за чего и прогремел взрыв. В списке погибших и пострадавших в основном местные жители, которые собирали вылившееся топливо.

Президент Танзании Джон Магуфули в связи с инцидентом объявил сегодня трехдневный траур.-0-